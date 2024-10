Anname igavale voodile uue välimuse! Vaata, kuidas oma kätega stiilne voodipeats meisterdada

Uus kodu ja uued seinad - kõik on värske, puhas ja sisustamise ootel. Mida aga teha, kui kvaliteetse remondi peale on kulunud terve varandus ning möbleerimise peale enam eelarvet ei jätku? Remondientusiast ja redisaner Mariliis Kitsapea sõnul tuleb sellises olukorras lihtsalt leidlik olla. Mariliisil endal on parasjagu käsil magamistoa remont - vaata lähemalt, kuidas igavast voodist midagi erilist luua ja ise pilkupüüdev voodipeats meisterdada!