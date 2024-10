Sügisene elektrisääst: kuidas hoida kulud kontrolli all

Sügis on märkamatult kätte jõudnud ning toonud päevakorda küsimuse, kas oodata on elektrihinna tõusu. Kui üldjuhul tähendavad külmemad ilmad suuremat tarbimist ja kallemaid hindu, on tegeliku prognoosimine keerukas. Sestap on hea teada ennetavaid meetmeid, mis aitavad kulud madalal hoida ka juhul, kui elektri hind peaks tõusma.