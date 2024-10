FOTOD │ Päikesepaneelidega ökomaja Soomes lummab loodusest inspireeritud sisekujundusega

Varem 56-ruutmeetrises korteris elanud Iida ja Ville unistasid luua päris oma kodu. Asukohaks valiti Kouvola, kuhu mõned aastad tagasi toimunud Soome elamumessiks arendati välja uus elamupiirkond. Nutikalt kasutati ära koha eripära, sest toimus mess ju ajaloolises paigas — endise sõjaväe õppekeskuse ja kasarmu alal. Seal oli palju mahajäetud hooneid, mis inspireerisidki just olemasolevat ära kasutama, et anda vanale uus elu. Siia kerkis ka Villa Element.

Noorte majaomanike eesmärk oli ehitada oma unistusi järgides kodu, mis kestab kaua ja peab ajale vastu. Seda on silmas peetud nii materjali- kui ka disainivalikuid tehes. Materjalid on kestvad, kergesti hooldatavad ja disain ning värvivalik on neutraalsed.