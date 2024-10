Kuidas aru saada, et kodus on hallituseprobleem ja kuidas sellest vabaneda?

Huvitaval kombel esineb hallitust uuemates majades isegi rohkem kui vanemates. Üks põhjus on selles, et uuemates majades on rohkem niiskust. Nimelt on nüüdisaegsed ehitusmaterjalid õhukindlamad ja kuna õhk ei pääse majas liikuma, hakkab kogunema niiskus, mistõttu tekib aja jooksul ka hallitus. Mida tihedamalt on suletud aknad ja uksed, seda suurem tõenäosus on hallituse tekkeks.