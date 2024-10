GALERII | Vaata, milline hakkab välja nägema tänavu valmiv Hampton by Hilton hotelli interjöör

Hotelli arhitekti Tõnis Tarbe sõnul paistab uus kesklinna kerkiv hoone silma esindusliku ja keskkonda sulanduva arhitektuurikeelega. Välisviimistluseks on Eestis vähe kasutatud graafilise betooniga fassaadilahendus. Esimesel korrusel hakkavad paiknema restoran, ooteala ning konverentsiruumid, mis on avatud kasutamiseks ka linnaelanikele.

„Meile on oluline avatud alal luua side möödunuga - sel kohal asunud puithoone oli president Lennart Meri sünnikodu ning Marie Underi eluase, kuhu kogunesid ajastu suurkujud ning tegutses kirjandusrühmitus Siuru. See hoone aga lammutati seoses kino Eha rajamisega 1980. aastal Moskva olümpiamängude ehituskavade realiseerimisega,“ lisas Tarbe.

Hampton by Hiltoni hotelli sisearhitektide Rytis Ćimkus ja Agne Kirsliené sõnul ei saanud nad sisearhitektuuri loomisel mööda vaadata projekti rikkalikust kunstilisest kontekstist. „Hotelli kujunduse väljatöötamisel ammutasime inspiratsiooni Siuru raamatukaantel ja illustratsioonidel kasutatud visuaalidest. Fuajee suured vitriinaknad ajendasid valima võtmeelemendiks vitraažid. Otsisime konkreetselt elavaid vitraaži näiteid ja kutsusime klaasikunstniku Guoda Kvietinskaitė hotelli jaoks looma originaalseid teoseid, mis peegeldavad ajalugu. Hilton kiitis kontseptsiooni heaks ja viie aastaga said visandid muudetud tegelikeks kunstiteosteks, mis on nüüd paigaldamiseks valmis,“ ütles Rytis Ćimkus.

Hilton on üks maailma tuntumaid hotellibrände, millel on üle 7500 hotelli 126 riigis üle maailma. Hamptoni külastajaskond koosneb peamiselt keskastme juhtidest, ärireisijatest, turistidest ja lastega peredest, kes hindavad hotellide suurepäraseid asukohti ja mõistlikke hindu. Hotellikett rõhutab mugavust ja kaasaegset disaini, pakkudes kvaliteetseid teenuseid ning atraktiivset Hilton Honors püsikliendiprogrammi. Hommikusöök on alati Hampton by Hiltonis hinna sees.