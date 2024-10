Kümme väärt toataime, mis puhastavad õhku mürgistest ainetest

Datlipalme on 17 liiki. Kõik nad on suurepärased õhupuhastajad, kuid neist kõige võidukam on Laose datlipalm, mis teeb paljudele teistele silmad ette ka oma õhku niisutavate omaduste poolest. Kes soovib datlipalmi ise poes leiduvate datlite seemntest kasvama panna, siis teadku, et toidupoest leiab tavalise datlipalmi (Phoenix dactylifera) vilju.

Kui palju peaks taimi siseruumides olema? NASA soovitus on kasutada 85 m 2 suurusega majapidamises 8-9 keskmise suurusega rohelist toataime. Eelpooltoodust lähtuvalt võib soovitada, et ökoloogilise mõtlemisega kodu- või kontoriomanik võiks üle vaadata, kas ja kui palju tal on toataimi ning vastavalt vajadusele ka mõned toataimed juurde hankida. Milliseid toataimi tasub sellel eesmärgil soetada — vaatame lähemalt!

Mitmed uuringud kinnitavad, et isegi linnade välisõhk on puhtam kui õhk interjööris. Miks nii? Üks põhjustest on kindlasti see, et puud ja taimed aitavad püsivalt õhku puhastada. Siseruumides ümbritseb meid aga terve hulk toksilisi ained, mis imbuvad toaõhku mööblist, tapeedist, värvidest, lakkidest, kodutekstiilidest ja kodukeemiast.

Vermonti ülikooli teadlaste sõnul suudab sõnajalg filtreerida tunnis keskmiselt 1863 erinevat kemikaali — hea põhjus leida toas koht mõnele isendile. Samas tasub teada, et kõrge nefroleep ehk toasõnajalg võib olla keskmisest pirtsakam taim. Mida pitsilisemate lehtedega taim, seda õrnem ja kapriissem ta tavaliselt on. Sõnajalg soovib õhurikast 18-20 kraadist keskkonda. Talvel tuleks kindlasti jälgida, et temperatuur ei läheks ruumis alla 15 kraadi. Samas ei ole teda hea hoida ka radiaatori vahetus läheduses. Vältida tuleks ka otsest päikest, seda eriti märtsist septembrini. Kasvuperioodil vajab ta tihedamat kastmist, puhkeperioodil kord nädalas. Kasutada ei tasuks külma ega karedat vett ega lasta mullapallil läbi kuivada. Kui õhk on väga kuiv, võib taime sooja veega piserdada. Väetamist tahab taim kahe-kolme nädala tagant, talvel kord kuus tavalisest poole lahjema lahusega.

Ekslik on arvamus, et palmid kasvavad hästi vaid lõunapoolse akna juures. Isegi kõige valguselembesemad palmilised (nagu ka datlipalm), on mõistlik paigutada lõunapoolsest aknast natuke kaugemale, sest akna vahetus läheduses võivad nad sagedasest piserdamisest ja kastmisest saada lehtedele põletusi. Datli kasvatuse juures tasuks veel teada, et palmid ei talu tõmbetuult ning et palmide lehti tuleb sageli pesta (mitte segi ajada piserdamisega) sõltumata aastaajast ja toa koristamise graafikust. Taimi on hea pesta näiteks duši all, nii et katta muld postis kilega. Sagedane pesemine pole mitte ainult puhtuse ja ilu pant, vaid ka kahjurite ja lehetippude kuivamise vastane profülaktika.

4. Viigipuud

Ka viigipuud on suurepärased formaldehüüdi eemaldajad. Nende kasuks räägib fakt, et nad nõuavad vähem valgust ja vähem hoolt kui paljud teised taimed. Viigipuud on igihaljad peenikeste longus lehtedega puud, mille lehed on sõltuvalt liigist läikivad, ovaalsed ja nahkjad, rohelised või mustrilised. Viigipuud võib kasvatada tavalise puuna kui ka kujundada vastavalt soovitud kujule. Viigipuude liike on 750 ning nende välimus erineb liigiti palju: on hiigelpuid, põõsaid, liaane kui ka sukulente, kägipuid ning harunematu, ühe tüvega turdpuid. Temperatuur peaks olema pigem soe, 18-24 kraadi, soovitavalt mitte alla 16 kraadi. Samas ei armasta viigipuu küttekehade lähedust, mistõttu tasuks hoida taim radiaatoritest eemal. Viigipuule on sobiv poolvarjuline keskkond. Kui taim on akna vahetus läheduses, ei ole talvisel pimedal ajal vajalik taimele lisavalgust anda.

5. Kuld-nõelköis

Kuld-nõelköis ehk rahvapäraselt ka tarsaniköis kasvab looduses kuni 20 meetri pikkuseks. Lehed on enamasti üleni rohelised, kuid neil võib olla ka kollakaid triipe ja laike. Noorte taimede lehed on pisikesed ja südamekujulised. Kuld-nõelköis on leplik toataim, millele sobivad igasugused tingimused. Kui valgust on liiga vähe, siis lehtede värv tuhmub. Samuti on see soojalembene taim, mistõttu ei tohiks ruum olla liialt külm. Taime tuleks kasta kord-kaks nädalas ehk siis kui mulla peamine kiht tundub kuiv. Kasul on kuld-nõelköit ka regulaarselt veega pritsida. Kui taim on alakastetud, muutub ta kollakaks.

6. Havisaba