Hooaja sisekujundustrendid: burgundiapunane ja looduslikud materjalid

Julged geomeetrilised kujundid muudavad kodu elavaks ja lisavad kaasaegse, eristuva aktsendi traditsioonilisemasse ruumi. Näiteks võib elutuppa paigutada geomeetrilise mustriga vaiba või kasutada erksavärvilisi silmapaistva mustriga diivanipatju. Geomeetriat võib ruumi lisada ka praegu disainerite lemmikuks kujunenud erikujulise vaiba näol. Eristuv muster võib esineda tapeedil, kardinatel või seinas oleval kunstiteosel. Kuigi julged mustrid ja geomeetrilised kujundid on praegu väga moodsad, võib nendest ka kiiresti tüdineda, seega tasub mustrite lisamisel eelistada lihtsamini asendatavaid väiksemaid interjöörielemente nagu diivanipadjad, laudlinad või kardinad. Geomeetrilised kujundid on aukohal näiteks Vektori maja näidiskorterites.

Nii sisearhitektid kui ka moedisainerid on kuulutanud tänavuse sügise aktsentvärviks burgundiapunase. Hooaja lemmikud on ka teised soojad toonid nagu terrakota ja kogu pruunikas-oranžikas värvipalett, sinepikollane, oliiviroheline, sügav sinine. Neid kombineeritakse neutraalsete toonidega nagu beež, hall või valge, et luua tasakaalustatud ja harmooniline interjöör, rõhutada aktsentvärvide eripära ja luua neile rahulik taust. Unustada ei tohiks kontraste, mis lasevad värvidel paremini mõjuda, näiteks hele ja tume või soe ja külm värvitoon kõrvuti. Terrakotatooni kõrvuti naturaalsete värvitoonidega on sisearhitekt planeerinud näiteks Luisenthali butiik uusarenduse plaanidele.

Naturaalsed materjalid nagu puit, kivi, savi ja klaas on alati moes, aga sel hooajal pööratakse neile erilist tähelepanu. Muuda kodu hubaseks, lisades interjööri täispuidust või naturaalse puiduspooniga mööbliesemeid. Kivist põrandad, töötasapinnad, aga ka kaminad pole mitte ainult ilusad, vaid ka ajatud. Loodusest pärit materjalid toovad ruumi soojust ja hubasust, luues rahuliku ja lõõgastava keskkonna. Naturaalseid materjale saab interjööri lisada aga ka väiksemate aksessuaaridena, näiteks puidust lõikelauad, klaasist nõud või küünlaümbrised, savist lillepotid, käsitsi valmistatud keraamilised nõud. Kivist töötasapinda ja käsitöökeraamikat on kasutatud näiteks Pirital asuva Lenderi aia korterite sisekujunduses.

Mugavus ennekõike

Mugavus on alati moes. Pehme diivan, trendikas tugitool, hubased padjad ja pleedid kutsuvad kodus olemist nautima. Kui õuesviibimise aeg jaheduse ja pimeduse tõttu väheneb, siis mugavust ja õdusust lisavad mööbliesemed ja aksessuaarid on justkui loodud tubasemaks hooajaks. Kui diivanivahetust plaanis ei ole, saab patjade ja pleedide abil hubasust koju lihtsasti juurde tuua. Mugavad diivanid, padjad ja pleedid on kasutusel näiteks Kotzebue pargi korterite näidiskujundustes.

Käsitöö ja unikaalsed detailid

Käsitööna valminud esemed ja unikaalsed detailid lisavad interjöörile isikupära. Kui aga makramee või savivoolimine pole päris sinu teema, leiab trendikaid käsitsi tehtud esemeid ka kaubandusest. Näiteks on väga moes käsitsi valmistatud keraamika, mille iga ese on unikaalne. Vaasid, nõud ja küünlaalused aitavad tuua koju hubasust ja sobivad talvehooaega nagu valatult. Kalaranna kvartali teeb unikaalseks juba asukoht, sealsed korterid väärivad ka unikaalset sisekujundust.

Möödunud aegade võlu

Kvaliteetsed naturaalsed materjalid ja käsitöö on küll tehasetoodetest kallim, aga ka ajale vastupidavam. Klassikaline disain ja vastupidavad materjalid kestavad aastaid ja neid saab põlvest-põlve edasi pärandada. Taaskasutus, uuskasutus ning käsitööna valminud esemed on tänase keskkonnateadliku sisekujundaja lemmikud. Too oma interjööri vintage-esemeid ning kombineeri julgelt uut ja vana. Lisaks mööblile tasub avastada ka möödunud ajastute lauanõusid ja tarbeesemeid, sest iga taas kasutusse võetud ese aitab säästa keskkonda. Näiteks Eestis toodetud nõukaaegne tarbeklaas on praegu väga moes, samuti ka skandinaavia disainiklassika. Otsi välja vanaemade-vanaisade hästihoitud küünlajalad, peeglid, hoiukarbid, pildiraamid või padjakesed või mine taaskasutuspoodidesse avastusretkele. Ajatu klassika on aukohal näiteks Thamme villas .

Jätkusuutlik disain

Keskkonnateadlikkus disainis on tulnud, et jääda. Tarbijad eelistavad tooteid, mis on valmistatud taaskasutatud materjalidest vastutustundlikus tootmisprotsessis. Näiteks võib valida mööbli, mis on tehtud taaskasutatud puidust, või orgaanilisest puuvillast valminud tekstiilid. Disainerite fantaasia ja innovatsioon siin ei peatu – nüüd saab mööbli endale ka lausa kasvama panna, sest viimaste aastate trendiks on seentest ehitus- ja mööblimaterjali kasvatamine. Energiatõhusad lahendused kodu valgustustamisel ja kütmisel on saanud uusarenduste standardiks, aidates vähendada energiatarbimist ja keskkonna jalajälge. Näiteks Pilve kodude uusarenduse korteritel on A-energiaklass.