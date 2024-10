Ümbersünd sinu vannitoas

Vee positiivset mõju inimese tervisele ja vaimsele heaolule on laialdaselt uuritud. On leitud, et soe vesi aitab vähendada lihaspingeid, parandada vereringet ja soodustab endorfiinide vabanemist. Järjest enam räägitakse ka sellest, kuidas vereringele, aju funktsioneerimisele, metabolismile ja immuunsusele on positiivne mõju külma vee protseduuridel.

Selle kõige tõestuseks võid teha lihtsa katse. Järgmine kord enne duši alla minekut keskendu hetkeks sellele, kuidas sa end parasjagu tunned. Kas kuskil on lihaspinget, milline on meeleolu? Ja mõtle samadele küsimustele pärast duši alt tulekut. Vägagi tõenäoliselt märkad positiivset muutust, ehk koged isegi väikest ümbersünni tunnet.

Lihtsa vaevaga võib n-ö ümbersünni teha ka sinu vannituba. Juhtiv rahvusvaheline disainivannitubade tootja Duravit on toonud turule Shower System Shelf dušisegisti, millega lisad oma vannituppa modernsust ja isikupära, aga naudid ka just sulle sobivaid veeprotseduure.

Uudne hoiustamislahendus

Shower System Shelf dušisegisti üksikkomponendid on omavahel täiuslikult kooskõlas nii proportsioonide, pehmete ümarate joonte kui ka materjalide poolest. Tegu on ühega vähestest turul olevatest sarjadest, mille valmistamiseks on peale kroomitud terase kasutatud ka klaasi.

Nimelt on termostaadi korpus varustatud kriimustuskindla klaaspinnaga, mida saab kasutada ka riiulina dušitarvikute jaoks. Tänu sellele ei vaja sa täiendavat duširiiulit ja saavutad interjööris minimalistlikuma ja korrastatuma üldmulje. Klaas kui materjal toob dušinurka aga omajagu värskust. Samas on antud dušisüsteemi disain piisavalt universaalne, et sobituda hästi teiste Duraviti sarjadega.

Paindlik ja lihtne käsitseda