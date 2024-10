FOTOD | Eesti kauneimast kuivkäimlast leiab stiilse „trooni“ ja kuningliku kroonlühtri

Kauni ehitise idee autoriks on talu perenaine Maila, kellel headest mõtetest ega entusiasmist juba puudu ei tule. Kolm aastat tagasi koliti perega maale ning selle ajaga on perekond kauniks renoveerinud nii kanala, kuur-varjualuse, kasvuhoone, saunamajakese, mehele puuriidahoidiku metsa ja nüüd lõpuks ka välikäimla.

Kust sündis mõte nii lihtsale ehitisele nagu kuivkäimla anda üle võlli luksuslik sisu? „Kohe, kui maale kolisime, teadsin, et olen selle koha kuninganna. Seoses sellega on paljudes kohtades lühtrid ja peeglid. Palju ideid olen saanud Pinterestist, aga ka erinevatest Facebooki gruppidest“, räägib Maila. Tuttav ehitusmees tegi valmis „musta karbi“ ning hakkaja naine oli kogu ehitustöö vältel kõrval. „Paljud kruvid on minu kruvitud. Terrassi tegin täiesti üksinda. Värvisin väljast ja seest ja „tuunisin“ ära.“ Kogu sisustus on kokku ostetud Marketplace’ist hästi soodsalt - hea näide, et stiilseks tulemuseks ei ole vaja kulutada üüratuid summasid.

Lage katavad akendeni ulatuvad valged kardinad. Antiikse ilmega vana tool on ära värvitud Fusioni mineraalvärviga ning polsterdatud sametise kangaga. Värske värvikihi on saanud ka peegliraam ja peegli all olev seinariiul. „WC paberi hoidjaks on seinalamp, mille natukene ümber tuunisin ja lammutasin. Lühter on samuti saadud odavalt ja üle värvitud,“ selgitab Maila. Kuna elektrit kuivkäimlas ei ole, siis on küünalde ümber keerutatud LED traat ja ukse kõrvale viidud patareidega lüliti - tõeliselt nutikas ja inspireeriv lahendus!