Kuidas arvutada päikesepaneelide prognoositavat tootlust?

Kui palju toodab päikesepaneel energiat?

Kui räägime päikeseenergia tootmisest, siis räägime üksnes energiast, mida saame päikesevalguse muundamisel elektrienergiaks. Vahet tuleb teha mõistetel ja mõõtühikutest nende mõõtmisel.

Päikesepaneeli võimsus on tema nominaalne võimsus, mis on mõõdetud standartsete, rahvusvahelise standardiga määratud mõõtmistingimuste juures. Päiksepaneelide võimsust väljendatakse reeglina vattides, mille mõõtühikuks on W. Oluline on siin mõõtetingimused. Päikesepaneeli võimsusväljastus sõltub väga paljudest parameetritest, mida siinkohal pole selle lühikese artikli mahuga võimalik käsitleda. Kuid olulisemad on valguse spekter, tema intensiivsus ja paneeli temperatuur. Need on mõnikord ka põhjuseks, miks päikesejaama omanikud aeg-ajalt pärivad miks küll paneelidest ei tule lubatud võimsust, kui ometi päike kesksuvel kõrgel taevas sirab. Lihtsalt enamasti ei vasta need tingimused standardijärgsetele mõõtetingimustele.

Toodetud energia on tehtud töö ja aja korrutis ehk siis meie näitel paneelide antav võimsus korrutatuna ajaga. Mõõdetakse energiat kas vatt-tundides W/h või siis kilovatt-tundides kWh.

Peamised tegurid, mis mõjutavad päikesepaneeli tootlust

Energiakogus, mida üks päikesepaneel toodab, sõltub järgmistest erinevatest teguritest:

– päikesevalguse hulk,

– päikesepaneeli pindala,

– päikesepaneeli võimsus,

– Päikesepaneeli tootmiseks kasutatav materjal

– päikesepaneeli töötamise ajaline kestvus.

Päikesevalguse hulk

Siin on kõik väga lihtne - mida rohkem valgust, seda rohkem toodab ka paneel elektrit.

Päikesepaneeli suurus

Päikesepaneeli pindala on esimene ja kõige ilmsem tegur, mis mõjutab toodetud energia kogust. Üldine loogika ütleb, et mida suurem on päikesepaneel, seda rohkem päikesevalgust suudab see neelata ja seega seda suurem on ka toodetud energia hulk.