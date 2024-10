FOTOD JA VIDEO | ÖÖD Kuldne Maja - tõenäoliselt kõige eksklusiivsem väikemaja maailmas

Kuldne Maja on esimene omataoline luksusmaja maailmas. Kuubikukujulise maja eksterjööri kaunistab kolmest küljest ainulaadne käsitööna valminud kuldne peegelklaas. Kuldne klaas peegeldab ümbritsevat keskkonda nagu kameeleon. Koos muutuva päevavalgusega muundub maja erinevatesse värvitoonidesse. Kuldsete toonide visuaalne mäng teeb majast tõelise kunstiteose, mis saab ehtima kõige erilisemaid maatükke maailmas.

Eksklusiivsus ja haruldus

Kuldseid Maju toodetakse kokku vaid piiratud koguses ja need on saadaval ainult valitud maaomanikele, kellel on kõige unikaalsemad maalapid maailmas. Number 79 sümboliseerib kulla aatomnumbrit. Nagu luksuskäekellade või sportautodega, kaasneb ka iga Kuldse Majaga kaasa ühe untsi väärtuses kuldplaat, millele on graveeritud omaniku nimi, ÖÖD logo ja maja seerianumber. See teeb igast majast mitte ainult luksusliku elu- või puhkeruumi, vaid ka kollektsioneeritava eseme, mis sümboliseerib haruldust ja ajatut elegantsi.

Maja interjööris on kombineeritud eritellimusel valminud mööblit ja kvaliteetbrändide disaintoodangut. Näiteks koostöös Inglismaa disainbrändi Buster&Punchiga on valitud majja kuldsed valgustid, riiul, ukselingid ja kappide käepidemed.

Eesti peegelmajade tootmisettevõtte ajalugu ulatub tagasi aastasse 2016, kui vennad Jaak ja Andreas Tiik otsisid kohta, kuhu loodusesse matkama minna. Leiti vaid traditsioonilisi hotelle ja vanu puitmaju, kuid mitte väikest majakest ilusas looduskaunis asukohas. Nii sündiski idee jaotada erilise disainiga 5-tärni hotellitoad privaatselt liivaranna lähedale mändide alla, metsade sügavustesse, maaliliste järvede kaldale ja erilistesse kohtadesse üle maailma.

„Kuldse Maja iga detail on loodud visiooniga ehitada midagi tõeliselt erilist—koht, mis ei paku ainult ainulaadset elamiskogemust, vaid on ka kunstiteos omaette,“ ütleb Jaak Tiik. Vend Andreas Tiik lisab, et sooviti disainida ruum, kus loodus ja luksus eksisteerivad harmooniliselt koos.