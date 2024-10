FOTOGALERIID | Vaata, milline hakkab tulevikus välja nägema Krulli kvartal

Paar aastat tagasi asus 10-hektarilist tööstusala arendama AS Krulli Kvartali tänane tiim eesmärgiga taaselustada vana linnaosa, luua kestlik ja autovaba kvartal ning ühendada see ülejäänud linnaruumiga. Ehitusega plaanitakse alustada 2025. aastal ning esimesed hooned valmivad 2027. aastal. Kümne aastaga rajatakse kvartalisse 3000 töökohta ja 600 kodu ning kerkib unikaalne kombinatsioon elamisest, töötamisest ja inimnäolisest linnaruumist. Tulemuseks on kogukonda ühendav autovaba, avar ja keskkonnasõbralik linnaruum, kus on kontorid, elumajad, lasteaed, kuid ka palju avalikku ruumi ja vaba aja veetmise võimalusi.

Kvartali kontseptsiooni on loonud arhitekt Andres Alveri detailplaneeringu põhjal tunnustatud Taani arhitektuuribüroo Cobe. Cobe arhitektuuribüroo asutas 2006. aastal arhitekt ja Harvardi ülikooli professor Dan Stubbergaard. Sealsed arhitektid on loonud mitmeid märgilisihooneid - näiteks on nad Saksamaal asuva rahvusvahelise Adidase peakorteri HALFTIME autorid ning transformeerinud Kopenhaagenis mitmeid silmapaistvaid hooneid, näiteks endise viljaelevaatori SILO ning loonud uue linnaruumi Karen Blixens Plads Kopenhaageni ülikooli territooriumil.

Krulli kvartal on arhitektidele põnevaks väljakutseks. “Kliimamuutuste ja ressursside nappuse kontekstis on kõige jätkusuutlikum ja tähendusrikkam alati see projekt, mis on juba ehitatud. Seda põhimõtet järgides on Krulli kvartal materjalide aardelaegas, mida ümber kujundada ja taaskasutada. Seame esikohale ambitsioonikad taaskasutamise eesmärgid, mis on lisaks kliimasõbralikkusele ka majanduslikult mõistlikud,“ ütleb Cobe asutaja, Dan Stubbergaard.