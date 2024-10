Liigne õhuniiskus võib kahjustada nii kodu kui ka tervist. Kuidas sellest lahti saada?

Kuigipalju võib aidata siseruumides niiskust vähendada kvaliteetne ja kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Ent seegi pole parim lahendus, sest ventilatsioon aitab ainult kuiva välisõhu korral, Eestis on külmal aastaajal välisõhu suhteline õhuniiskus aga vahemikus 80–90%. Samuti jahutab sisse tulev külm välisõhk ruumi ja alandab toatemperatuuri, mistõttu kulub rohkem energiat ning raha siseõhu soojendamiseks. Mõnel juhul ei pruugi aga majas kasutatav küttesüsteem üldse olla piisava võimsusega, et ventilatsiooniavast tulevat külma välisõhku soojendada, mille tagajärjel püsib temperatuur kodus pidevalt alla mugava ja soovitud taseme. Sama probleem võib tekkida ka aknaid lahti hoides, lisaks tuleb avatud akende kaudu tuppa häirivat linnamüra ja liiklushelisid.

Kusjuures eriti tundlikud halva sisekliima suhtes on lapsed. Nende hingamis- ja immuunsüsteem on alles arengujärgus, mistõttu võivad liigse niiskusega seotud terviseprobleemid neile tugevamat mõju avaldada.

Sellest, et niiskustase kodus on tõusnud, annavad märku omapärane niiskuse lõhn või lihtsamini märgatav kondensatsioonivesi akendel, teisisõnu veeaurust udused aknad. Külma ilma ja madala õuetemperatuuri tõttu hoiavad elanikud aknaid kinni ja niiskus ei saa ruumidest välja – seetõttu tõuseb niiskustase tubades märkimisväärselt. Kui ruumide suhteline õhuniiskus ületab 60 protsenti, on tingimused hallituse tekkimiseks sobivad. Kui ei võeta ette meetmeid niiskuse vähendamiseks, tekib alguses omapärane hallituse lõhn ja peagi ilmnevad ka visuaalsed hallituse nähud, samuti kasvab tolmulestade kogus kodus.

Oro Eesti OÜ on õhukuivatite müügile spetsialiseerunud ettevõte, kellel on pikaajaline kogemus ja Baltimaade kõige laiem õhukuivatite valik. Oro Eesti OÜ soovitab osta ainult pikka aega testitud, usaldusväärseid ja vastupidavaid õhukuivateid, et tagada soetatava seadme pikaajalisus ning investeeringu maksimaalne kasulikkus. Oro Eesti vahendab kvaliteetse ja tunnustatud Rootsi firma Wood’s õhukuivateid, mis on ühed populaarsemad Euroopas ja on saavutanud esikohti võistlusel Best In Test Rootsis. Uuri lähemalt SIIT !

Kuivati valimisel tuleb eelkõige silmas pidada seadme võimsust ja seda, kui suurele alale see mõeldud on. Kui suuremasse majapidamisse soetada õhukuivati, mis ei ole nii mahukal alal töötamiseks ette nähtud, ei suuda seade õhku piisavalt kuivatada. Näiteks 60–70 ruutmeetri suurusel alal ei piisa 40–50 ruutmeetri suuruse ruumi jaoks mõeldud õhukuivatist. Kui siiski selline valik teha, kulub seade kiiremini, elektrikulu suureneb märgatavalt ning kuivati ei pruugi vähendada õhuniiskust mugavale tasemele.

Õhukuivatid koguvad üleliigse niiskuse selleks ettenähtud mahutisse või see juhitakse vooliku kaudu otse kanalisatsiooni. Näiteks 70 ruutmeetri suurustes ruumides peab õhukuivati suutma toatemperatuuril koguda 8–10 liitrit vett päevas. On ka seadmeid, mis koguvad päevas vaid 200 või isegi ainult 50 milliliitrit vett. Sellised õhukuivatid on aga ette nähtud väikeses garderoobis, kummutis või sahtlis kasutamiseks. Nendest ei piisa suurte ruumide, korteri või maja õhu kuivatamiseks.

Parim seade liigse õhuniiskuse vähendamiseks ja hallituse vastu võitlemiseks on õhukuivati . See eemaldab majapidamisest liigse õhuniiskuse efektiivselt ilma temperatuuri alandamata.

Wood’si WDD80 on üks Baltimaade enam müüdud õhukuivateid. See suudab koguda kuni 8 liitrit vett päevas, mis on piisav 3–4 toa või kuni 70 ruutmeetri jaoks. WDD80 on niiskuse kogumisel efektiivne, sõltumata toatemperatuurist, ja omab ka ühte olulist lisaväärtust – nimelt soojendab seade ruume sooja õhu väljapuhumisega, muutes selle ideaalseks vähem köetavate ruumide jaoks. WDD80 õhukuivati eelis võrreldes kompressor-tüüpi õhukuivatitega on veel see, et WDD80 on varustatud ionisaatoriga, mis vähendab õhus lendlevat tolmu. Wood’si õhukuivati eemaldab aknakondensaadi, peatab hallituse leviku ning muudab kodu soojemaks ja mugavamaks.

Täiustatud funktsioonidega WDD90

Kui soovite aga veelgi kaasaegsemat ja nutikamat lahendust, tasub vaadata mudeli WDD90 poole. See on täiustatud versioon õhukuivatist WDD80 ja koondab endas kõik olulised õhukuivati funktsioonid. Sarnaselt mudeliga WDD80 soojendab see töötamise ajal ruumis õhku, olles ideaalne toode koju jaheda kliimaga aastaajal. Lisaks on mudelil WDD90 võimalik seadistada tõhus töörežiim – liiga kõrge õhuniiskuse taseme juures suurendab seade automaatselt kuiva õhu voolu ja vähendab seda, kui toas on saavutatud optimaalne õhuniiskus.

Üks suuremaid eeliseid Wood’si õhukuivatil WDD90 on vaikne töörežiim – tegemist on vaikseima Wood’si õhukuivatiga, mida turult leiab.

Üks suuremaid eeliseid Wood’si õhukuivatil WDD90 on aga vaikne töörežiim – tegemist on vaikseima Wood’si õhukuivatiga, mida turult leiab. WDD90 on esteetilise ja tagasihoidliku disainiga ning omab ka täiendatud tehnoloogilist võimekust: nimelt on seadmel LCD-ekraan, mis näitab hetke niiskustaset ruumis, ja võimalus luua WiFi-ühendus, et juhtida seadet nutitelefoniga kõikjal maailmas.

Samuti on õhukuivatil WDD90 sisseehitatud õhu ioniseerimise funktsioon, mis vähendab ebameeldivat lõhna ning viiruste ja bakterite hulka õhus.

MRD-seeria seadmed sobivad hästi suvilatesse