Õu valgeks! Häid nippe, kuidas valgustuse abil õueruum hubaseks muuta

Milleks üldse välisvalgustuse planeerimisega tegeleda? Esimeseks tugevaks argumendiks võib lugeda turvalisuse, seda ennekõike eramajade puhul. Mõistagi ei takista sissetungijat suure soovi korral miski, aga hästi valgustatud ja võimalikult väheste pimedate laikudega territoorium ei ole kõige kutsuvam koht ebaseaduslikeks tegudeks ja peletab kahtlaseid luusijaid. Varjuda ei ole kuhugi ja juhul, kui õues on ka turvakaamerad, jääb kogu tegevus paremini pilti. Võõrale tekib tunne, et „keegi on kodus“.