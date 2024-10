Kas puitpõrand oleks mõistlikum lakkida või õlitada? Plussid ja miinused

Lakitud põrandal on pinnakihiks kulumiskindel kile, mis on vastupidav kriipimisele. Muidugi pole see siiski nii kõva, et oleks täiesti kriipimiskindel. Kriipimiskindluse aste sõltub lakitüübist ning ka peale kantud kihtide arvust. Lakitud pind hakkab tasapisi pärast lakkimist kuluma, kuni selle piirini, kui on tarvis juba terve põrand uuesti lihvida ja üle lakkida. Muidugi vajab ka lakipind hooldust ning kasutades laki hooldusvahendeid saab selle vananemist oluliselt takistada. Ruumide puhul, kus on suurem võimalus vee sattumisel põranda ja määrdumisele, on soovitav eelistada lakki. Pesuruumides on heaks lahenduseks aga näiteks õlitatud tiigipuu.