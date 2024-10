Ebameeldiv lõhn vannitoas – mis on selle põhjused ja lahendused?

Kanalisatsioonitorud, mis ühendavad teie koduse veevarustust ühiskanalisatsiooniga või krundil asuva septikuga, võivad teatud tingimustel, näiteks maapinna vajumine või puujuurte surve, puruneda. Samuti on ohus need torustikud, mis on lihtsalt vananenud ja hakkavad oma eluea lõppu jõudma. Kui kanalisatsioonitoru puruneb, võib sellest välja lekkiv reovesi tekitada ümbritsevas piirkonnas äärmiselt ebameeldiva lõhna ja kanalisatsioonist väljapääsevad gaasid võivad tungida ka eluruumidesse.

Kui kahtlustad, et sinu kanalisatsiooni ventilatsioonitoru on ummistunud, siis tee kindlaks kus see asub ja kontrolli selle olukorda. Õhutustorud avanevad enamasti katusele, aga kui kui elamul on septik, siis kontrollida tuleks ka selle ventilatsiooniavasid. Kuna ummistus või mõne toru osa purunemine ei pruugi alati olla silmnähtav, võib spetsialisti abi olla vajalik. Probleemi ennetamiseks ole ise kursis, kus vastav toru asub, sest nii saad seda aeg-ajalt kontrollida ja eemaldada sellelt kogunenud prahi.

Igas kanalisatsioonisüsteemis peab lisaks haisulukule olema korralik tuulutus, mis takistab olukorda, kus negatiivse rõhu mõjul tõmmatakse haisulukust ära kanalisatsioonivett ja halvad lõhnad vabalt vannituppa levivad. Kui aga õhutustoru on ummistunud või katki, võib kindel olla, et kanalisatsioonilõhnad pääsevad vannituppa.

Selle probleemi vastu on lihtne lahendus – piisab vaid sellest, et kraan lahti teha ja lasta alla voolaval veel haisulukk uuesti täita. Probleemi ennetamiseks tasub ka nendes ruumides, kus vett regulaarselt ei kasutata, aeg-ajalt kraani avada, isegi kui see on vajalik vaid haisuluku täitmiseks.

Selleks, et kanalisatsiooni heitvee hais ei saaks vannituppa levida paigaldatakse kõikide äravoolukohtade, nagu kraanikauss, dušš, vann või pesumasin, alla spetsiaalne U-kujuline torustiku osa, mida tuntakse haisulukuna. Haisulukk toimib lõhnade eraldajana, kuna normaalses seisundis on see veega täidetud, moodustades tõkke vannitoa ja kanalisatsioonitorustiku vahel.

Kui kahtlustad, et sinu kanalisatsioonitoru võib olla purunenud, on kõige mõistlikum kutsuda kohale torumees, kellel on sobiv varustus kahjustuse asukoha tuvastamiseks. Ta suudab kindlaks teha, milliste meetoditega on kõige efektiivsem toru parandada või asendada. Kui sinu kanalisatsioon on väga vana, tasub probleemi tekkimist ennetada ja lasta pädevatel torumeestel hinnata selle olukorda.

WC-poti ja kanalisatsioonitoru ühendus ei ole õhutihe

Olenemata sellest, kas tualettpott on ühendatud põrandale või seinale, on kõige olulisem tagada, et see ühendus oleks täielikult õhutihe. Selleks paigaldatakse poti ja kanalisatsioonitoru vahele tihend või suletakse poti äravoolukoht silikooniga. Kui valitud tihendusvahend kahjustub ja sinna tekivad praod, võib juhtuda, et kanalisatsioonilõhnad hakkavad nende kaudu vannituppa lekkima.

Ainsaks lahenduseks sellele probleemile on tihendi või silikooni väljavahetamine. Kuna need paiknevad tualettpoti all või taga, nõuab väljavahetamise protsess tualettpoti lahti ühendamist ja selle eemaldamist. Seega, kui tunned, et antud töö võib olla sinu jaoks pisut keeruline siis võta ühendust spetsialistiga, kes selle sinu eest tehtud saab.

Kanalisatsiooni äravoolutorudes on ummistus

Kanalisatsiooni võivad aja jooksul sattuda juuksekarvad ja toidujäägid, mis segunedes seebi ja rasvajääkidega võivad hakata lagunema, tekitades väga ebameeldiva lõhnaga ummistuse. Parima tulemuse saavutamiseks oleks mõistlik juba alguses ennetada sellise olukorra tekkimist, paigaldades kraani-, duši- või vanni äravoolule spetsiaalse sõela. Samuti on oluline mitte kasutada ühtegi äravoolukohta biojäätmete prügikastina.

Kui ummistus on tekkinud, pole soovitatav seda lahustada kangete kemikaalidega, sest see võib kahjustada kanalisatsioonitorusid. Selle asemel võid esmalt proovida avada äravoolu all oleva haisuluku ja seda puhastada, kuna palju veega alla läinud orgaanilisest materjalist võib sinna kinni jääda. Kui see meetod probleemi ei lahenda, siis kutsu torumees, kellel on vajalikud vahendid kaugemate kanalisatsiooniosade puhastamiseks.