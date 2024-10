FOTOD | Hakkaja naine renoveeris stalinistlikus majas asuva korteri romantilises stiilis maakoduks

Mõned aastad tagasi Tootsi kolinud naine tundis oma kodu ära ühes pisikeses, 46-ruutmeetrises korteris. Kuigi ruutmeetreid pole elamises just üleliia, korvasid seda puudust kõrged laed ja suured aknad, mis ruumi valgusküllasemaks ja avaramaks aitasid muuta. Kirsiks tordil on välja ulatuv suurte akendega kaareosa, kuhu on praegu sisse seatud söögituba.

Pirgit teadis täpselt, kuidas korteris parim esile tuua ning ette võeti korralik kapitaalremont. Toru- ja elektritöödel ning vannitoa renoveerimisel kasutati professionaalide abi, kuid muud viimistlustööd- ja värvimised tegi Pirgit ise.

Ka mööbel, valgustid ja sisustusaksessuaarid on suuremas osas Pirgiti enda tuunitud teise ringi kraam. Taaskasutust ja käsitööd hindav naine annab lisaks lasteaiatööle ka koolis disainiringi ning igasugune oma kätega meisterdamine on tema suureks kireks juba aastaid. Vaid diivan ja voodi on ostetud sisustuspoest uuena. Ja muidugi köögitehnika, mis valiti täpselt vanamoelise mööbliga kokku sobituma.

Kui remondi juures on kõige suuremaks kuluallikaks tihtilugu köögimööbel, siis Pirgiti kodu on ehe näide, et seda ei pea alati tellima salongist vaid käed külge pannes võid stiilse köögimööbli teha ka vanast puhvetkapist, riiulijääkidest ja paarist kangameetrist.

Korteri kõige erilisem ruum on kollase vanniga koduspaa, mille rõõmsalt eklektiline galeriisein oleks pärit justkui mõnest ajaloolisest jahilossist või aadlielamust. Kollaseks võõbatud vann on aga hea näide taaskasutusest - alati ei pea vana asja ära viskama, et lahedat tulemust saavutada.

See kaunis korter on müügis ja ootab uut omanikku. Huvi korral vaata lähemalt kv.ee lehelt.