Sisearhitekt annab nõu, kuidas kujundada lastetuba, kus on hea nii mängida kui ka puhata

Millest alustada? Olgu tegu suure või väiksema lapsega, tasub igal juhul esimese asjana pöörata tähelepanu valgustusele ja selle paigutusele. Meie kliimas on pimedat aega üsna palju, mistõttu on isegi väiksemasse lastetuppa tarvis rohkem kui ühte valgusallikat.

Seinte värvilahendus olgu pigem tagasihoidlik, kuid julgelt tasub lisada mustreid ja värvilisi aksessuaare. Oluline on, et ruum looks meeldiva keskkonna, kus on alati hea nii puhata, mängida kui ka õppida.