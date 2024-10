HÜVA NÕU | Kuidas roosid talveunne saata?

Roosid on aias kõige enam katmist vajavad taimed. Kõik sordirühmad, v.a külmakindlad pargiroosid, vajavad talve vastu kaitset! Et roosid talvituks edukalt, tuleb juba istutamisel pookekoht vähemalt 5 cm sügavusele mulda istutada. Kui sügis on soe ja niiske ning kasvavad uued rohtsed võrsed, siis näpistatakse tugevamatel võrsetel latv ära, et ergutada neid puituma.

Esimeste öökülmade möödumisel tuleb roosipõõsad seest puhtaks teha, et sinna ei jääks kuivanud lehti, rohtu, ega midagi muud. Korjatakse ära kõik lehed ja õienupud, mis on ka taime küljes (kui roosil on puhkemisvalmis pungi, võib need alles jätta – üksikud hilised õied võivad veel novembriski silmailu pakkuda). Mahavarisenud lehtedel võivad talvituda seenhaiguste eosed ja kahjurid, seega tuleb roosipeenralt korjatud lehed kindlasti ära põletada, mitte mingil juhul komposteerida!

Kõik peenra-, pinnakatte-, põõsas-, vääris- ja uus-antiikroosid lõigatakse juba oktoobri esimeses pooles esimeste öökülmade saabudes 30-40 cm kõrguselt tagasi. Tagasilõikus hoiab taime elujõulisena ja kevadel arenevad edukalt talvitunud pungadest uued nuppudega võrsed.

Seejärel kuhjatakse rooside ümber vähemalt 20 cm kõrgune mulla või turbahunnik. Muldamisel ei tohi mulda peenrast juurte ümbert üles kraapida, selline tegevus kahjustab juuri ja muudab nad eriti külmakartlikuks. Muldamiseks tuuakse muld või turvas mujalt. Hästi sobib selleks poest ostetud kasvuturvas. Ülesmuldamisel tuleb tähelepanu pöörata, et rooside juured ei jääks peale muldamist paljaks.