ENNE JA PÄRAST | Sisekujundaja andis 140-aastasele rehetalule kaasaegse sisu

Suurele perele mõeldes otsustati elutuppa nurgadiivani asemel paigutada kolmekohaline diivan koos kahe tugitooliga. „Nurgadiivanid on head ja kompaktsed lahendused, kuid võtavad tihtipeale üsna palju põrandapinda. Eraldi diivan ja tugitoolid loovad piisavalt istumiskohti tervele perele ning samal ajal jääb mööbli vahele ka piisavalt liikumisruumi,“ märkis sisekujundaja. „Samuti sai diivan valitud selline, millel on eemaldatav kate. Peres on kolm last ja loomad, seega on oluline, et mööbel vastaks pere vajadustele. Eemaldatavat diivanikatet on lihtne pesta või tulevikus soovi korral hoopis teise tooni vastu välja vahetada,“ lisas sisekujundaja.