Haapsalus võib minimaja rendiga teenida kümneid kordi rohkem kui üürikorteriga pealinnas

Scandium Kinnisvara tegevjuhi ja partneri Maido Lüiste sõnul on ettevõte tegutsenud Haapsalu lühiajalise üüri turul tänaseks 18 kuud. Brändi Tiny Marienholm all kuulub ettevõtele kuus merekaldal asuvat minivillat. „Kui juba eelmisel suvel olid numbrid tugevad, siis sel suvel kasvas nii käive kui ka kasum ligi 15%. Võib tõmmata paralleeli, et üks Haapsalu minimaja tõi suvel sama palju tulu kui 10 pikaajalise üüri korterit Tallinnas.“ Suvekuude täituvus püsis stabiilselt 90% piiril ja tippkuupäevadel küündis öö hind 349 euro juurde. Ühel suvekuul võib seega üks minimaja sisse tuua umbes 7000-8000 eurot.