Miks ei tohi ahjus prahti põletada ning miks tuleb halud süüdata alati pealtpoolt?

Ilmselt ei pea seletama, miks pole hea põletada kilet. Toiduümbrised, suitsupakid ja muud esmapilgul papist-paberist pakendid sisaldavad peidetult või nähtavalt niiskuskindlat kihti. Ajakirjad ja reklaamid on trükitud tavapäraselt läikivale paberile. Pool sellest värvilisest ilust on sellised keemilised ühendid, mida ei peaks suitsuga korstnast õue saatma. Seal liiguvad inimesed ja mängivad meie lapsed ning miks mitte mõelda laiemalt ka taimede, loomade ja kogu maa peale? Lisaks rikub prahi põletamine ka küttekollet ennast.

Puudesse jääb alati mingi niiskus. Me ei saa seda tavaoludes kätte, kuna see seostub ümbritseva õhuniiskusega. Küttesobilikuks loetakse puud, mille niiskusesisaldus on 20% või alla selle.