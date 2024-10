Valesti paigaldatud soojustus kergitab küttekulusid. Milliseid tüüpvigu maja soojustamisel tehakse?

Märgid, et maja soojapidavust võiks parandada:

Maja seinad külmuvad läbi;

Kui võrdled oma küttesüsteemi kulusid teiste majapidamistega on kulud tunduvalt suuremad;

Maja seinad on seestpoolt talvel katsudes külmad;

Torud jäätuvad;

Põrandad on külmad;

Kui toas on tunda tuuletõmbust isegi suletud akendega.

Järgnevalt toome välja kümme peamist viga soojustamisel, mille tulemusel paraneb olukord oodatust märgatavalt vähem:

Puudub plaan

Kui Sul on tõsisem plaan oma kodu soojapidavust tõsta ning oled koostanud selleks ka eelarve, on esimene samm on leida omale koostööpartner. Kogemustega spetsialist oskab mõõta maja soojapidavust ja tuvastab hoone peamised soojalekked. Maja soojuskadu näitab väga hästi infrapunakaamera.

Seejärel saab vaadata üle erinevad kohad, millest on allpool juttu. Selle tulemusel on võimalik ära määrata, kus on soojalekked kõige suuremad ning millised tööd on prioriteetsed. Mõnikord ei pea soojuskao vähendamiseks võtma ette suuri töid vaid piisab mõnes kohas vuugi täitmisest ning soojustuse lisamisest.

Soojustuse väljavahetamine vajab projekti. Peab olema teadlik, kas maja kuulub muinsuskaitse alla või on sellel miljööväärtus. Ettenähtud tingimusi peab jälgima. Projekt on küll lisakulu, kuid hästi tehtud projekt aitab vältida vigu, mille parandamine võib kujuneda väga kulukaks.

Soojustatakse seestpoolt

Kui toas on 20 kraadi sooja ning väljas -20 kraadi, tähendab see, et kuskil seinte sees on vee kondenseerumispunkt. Väljastpoolt soojustades on see punkt välisseina lähedal. Seestpoolt soojustades liigub see lähemale seina sisse ning konstruktsioonide lähedusse.