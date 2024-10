Köögi tagasein — millised on head ja halvad valikud?

Kui vanasti oli tavaks köögi tagasein kas lihtsalt üle värvida või keraamilise plaadiga katta, siis nüüd on lisandunud palju alternatiive alates mikrotsemendist ja lõpetades looduskiviga. Vaatame lähemalt, millised on erinevate lahenduste head ja vead.

Jah, põhimõtteliselt võib köögi tagaseina ka lihtsalt ära värvida ning müüakse spetsiaalseid köögiinterjööri mõeldud seinavärve. Kindlasti peab värv olema pestav ja vastupidav puhastusainetele. Plussiks on soodne hind, miinuseks see, et seina peab koguaeg korralikult puhastama. Kui sinna satub mõni plekk, mis juba tugevat kraapimist vajab, siis tasub teada, et kriimustustele ja suurele mehhaanilisele hõõrumisele annab ka parim värv alla.