Maja talvekorda! Viis tööd, mis tuleb sügisel ära teha, et ennetada suuremaid kahjusid ja niiskusprobleeme

Esmalt vaata üle vihmaveerennid - sinna kipub kogunema lehti, oksi ja muud sodi. Kui rennid puhastamata jätta, ei leia vihmavesi teed sinna, kuhu vaja, vaid võib hakata suvalisest kohast alla nirisema kahjustades nii maja fassaadi. Kuigi tundub loogiline, et selle tööga tasuks alustada siis, kui puud on lehtedest tühjad, ei tasu seda tähtsat tegevist siiski viimasele minutile jätta. Pigem võiks renne isegi sügisel paar korda puhastada, sest tihti kipuvad külmakraadid väga ootamatult tulema ning kui õigel ajal töö tegemata jätta, on jäätunud vee seest lehtede kättesaamine juba võimatu.