Kui kevadel sai niidukile hooldus tehtud, on seda vaja sellegipoolest ka sügisel teha. Pigem võib ära jätta kevadise hoolduse, kuid hooaja lõpus seda toimetust kevadesse lükata ei tohiks. Miks? Põhjus on väga lihtne - puhastamata niidukil hakkavad rohumahlad metalli sööma ning niidukisse jäänud bensiin kipub oksüdeeruma ja masinat kahjustama. Igasügisene hooldus tagab niidukile pikema eluea ja nii võib kindel olla, et masin ka kevadel käivitub ja seda pole vaja remonti viia.