Millised igapäevased kemikaalid meie kodudes võivad pikaajalisel kasutamisel tervist ohustada?

Teflonpannid

Teflonkattega pannid ja potid on eestlaste köögis populaarsed abimehed eelkõige nende mittenakkuva pinna tõttu. Samas erinevad uuringud on näidanud, et teflonpinna kuumutamisel võib eralduda selliseid mürgiseid aineid nagu perfluorooktaanhape (PFOA). Seda kemikaali seostatakse erinevate terviseprobleemidega, sealhulgas vähi ja hormonaalsete häiretega. Teflon koguneb tasapisi meie organismi ja võib kaasa tuua pikema kuluga haigusi või häireid. Seetõttu julgustab aina enam teadlasi ja keskkonnakeksperte inimestel vahetada teflonriistad välja roostevabast terasest köögitarvete vastu.

Kodukeemia

Ilmade jahenedes veedetakse jälle üha enam aega tubastes tingimustes. Seetõttu muutub tihedamaks ka kodukoristus. Ikka ja jälle tuleb plekkide eesmaldamiseks appi võtta kanged puhasvahendid. Levinumad puhastusvahendid on valgendaja ja desinfitseerimisvahendid, mis sisaldavad kloori ja ammonikaaki, mille kasutamisel kanduvad õhku kahjulikud aurud. Tervisele võivad tagajärjed olla halvad, näiteks võib tekkida nii pearinglus, allergia kui ka tõsisemad tervisekahjustused. Peale koristamist tasuks pinnad kemikaalijääkidest ära puhastada ja tuba pikalt tuulutada ning võimalusel võiks kasutada looduslikumaid alternatiive.

Õhuvärskendajad

Õhuvärskendajad ja ruumilõhnastajad on kogunud viimastel aastatel aina enam populaarsust, kuna aitavad tuua koju meeldivat, värsket lõhna. Paraku sisaldavad nad rohkem keemilisi ühendeid, kui arvatakse. Suurem osa õhuvärskendajatest sisaldavad formaldehüüdi ehk metanaali, mis on tugev allergeen. Teine peamine õhuvärskendajates kasutatav aine on fenool. Need keemilised ühendid võivad põhjustada hingamisprobleeme, nahalöövet ja hormonaalseid häireid. Seetõttu soovitatakse aina enam valida ökoloogilisi ruumilõhnastajad või õhuvärskendajaid ning samuti saab kasutada eeterlikke õlisid, mis on palju ohutumad.

Deodorandid