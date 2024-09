Vannitoa remont – millelt võib säästa ja mida ei tasu ise teha?

Kui vanad plaadid tuleb siiski maha võtta, siis ka lammutustöö on üldjuhul jõukohane. See on tolmune ja aega nõudev, kuid mitte kontimurdev. Mõnikord on võimalik alles pärast lammutust teha täpsemaid edaspidiseid plaane, sest vanemates majades võib tulla seinte seest, põranda alt ja lagede kohtalt välja erinevaid üllatusi.Kui seinad on korralikud ja sirged, võib sellele kanda ise hüdroisolatsiooni. Töö on küll pigem lihtne, aga selles on hoolsus väga tähtis. Korraliku hüdroisolatsioonita hakkab hallitus keraamilise plaadi või muu seinakatte taga varjatult kasvama, sein võib minna pehkima ja vesi jõuda naabriteni.Üldiselt eeldatakse, et vannitoas on nii põrandal kui neljas seinas keraamiline plaat. Kui plaate leiab erinevast hinnaklassist, siis plaatimistöö on algaja jaoks keerukas ja sisse ostes kulukas. Seega võib kaaluda ka muid materjale ja lahendusi, eriti nendel pindadel, mis veega otseselt kokku ei puutu. Vannitoas saab kasutada nii värve kui puitu, aga iga materjal peab olema töödeldud niisket ruumi silmas pidades. Enamasti on jõukohasteks töödeks ka ise mööbli, ukse, ripplae ja valgustite paigaldamine. Nende valimisel on oluline arvestada, et tegu on niiske ruumiga. Juhul kui on soov kasutada vannitoas näiteks mööblit või tasapinda, mis on mõeldud tavalisse eluruumi, tuleb see niiskuskindlaks töödelda. Kohtadesse, kuhu jõuab lisaks niiskusele ka vesi ise, ei tasu sellist mööblit ega materjale planeerida.