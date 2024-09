Milliseid talvel silmailu pakkuvaid taimi aeda istutada?

Kõrrelised

Ühest talvisest aiast ei tohiks mingil juhul puududa pilkupüüdev kõrreliste peenar. Erinevas kõrguses ja värvitoonis puhmikud kaunistavad lumist aeda ja kui nende istutamiseks valida koht, kus talvine madal päikeseviirg läbi lumekirmega kaetud taimede paistab, on soovitud efekt garanteeritud. Siiski on mõningad aspektid, mida sobivate kõrreliste valikul silmas pead pidama. Arvesta, et mitte kõik neist ei ole sobivad talvises aias silmailu pakkuma.

Mõtle kindlasti hoolega läbi, kuhu väljavalitud taimed istutad ja kui kõrged nad olema saavad. Nimelt on enamik kaubandusvõrgus müüdavatest kõrrelistest meie aedades püsikud. Seega mõtle, millega täidad kevadperioodil veel kasvamiseks jõudu koguvate kõrreliste vahed ja kui istutad kõrreliste vahele suvelilli, siis jälgi, et nad suve teises pooles intensiivset kasvu alustades ei varjaks ära enda vahele istutatud taimi. Kui soovid, et kõrrelised sinu aeda ka talvel kaunistaksid, vali välja piisavalt kõrged liigid ja sordid, et need sinu aias valitsevates kohalikes oludes ka lumikatte alt välja ulatuksid paistma.