Tegu on ühe populaarseima köögivalamu materjaliga, mille plussiks on suhteliselt soodne hind. Sellest materjalist kraanikausid on väga vastupidavad nii kuumusele kui ka plekkidele. Kraanikausse leiab igas stiilis ja suuruses. Üheks miinuseks on roostevabast terasest valamute puhul aga see, et neid on kerge kriimustada. Sisekujundajad soovitavad valida harjatud viimistluse või satineeritud pealispinnaga kraanikausi — seal on kriime ja kuivanud veeplekke vähem märgata.