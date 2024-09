Kuidas ise vannitoa ühenduskohtadel silikooni uuendada ja kui tihti seda teha?

Odavam silikoon ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks ning vajab vahetamist tihemini. Samas ei tasu lugeda aastaid vaid otsa tuleb vaadata silikoonile endale - kui on näha, et silikooni servad on lahti ja see enam vett ei pea, tuleks see lihtne töö kiiremas korras ette võtta.

Kuidas eemaldada vana silikoon ja panna uus? Siin on sulle selleks samm-sammuline juhend.

1. Samm - Vana silikooni eemaldamine.

Silikooni eemaldamine on töö, mis nõuab kannatlikkust ja hoolt. Riietu mugavalt, kuivata vannituba ja alusta tööd. Vajad ehitusnuga, lappi ja natuke atsetooni. Nuga kasutades lõika olemasolev silikoon ettevaatlikult lahti ja eemalda see aeglaselt. Kui silikoon ei eemaldu, proovi seda väikeste tükkide haaval eemaldada. Ole hoolikas, et sa ennast, plaate või vanni terava ehitusnoaga ei kriimustaks.

Kui silikoon on eemaldatud, võta atsetooni ja niisuta sellega lapp. Seejärel puhasta hoolikalt kõik jäägid. Nii vabaned ka väiksematest mikroorganismidest.

Võid silikooni eemaldada ka spetsiaalse kaabitsaga. See on tavaliselt plastikust. Mõned tootjad müüvad silikoonitorusid koos selliste seadmetega. Plastik ei jäta pindadele kraapimisjälgi.

2. Samm - Pinna ettevalmistamine.

Koht, kuhu silikooni peale kannad, peaks olema täiesti kuiv. Pühi see pind paberrätikuga, et vesi täielikult eemaldada. Föön on ka suurepärane võimalus, kuna see aurustab vett ka sügavates ja kitsastes kohtades.

Kui tühimik vanni ja seina vahel on ka täiesti puhas ja kuiv, võid alustada silikooni peale kandmisega.

3. Samm - Silikooni seinale panemine.

Lõika silikoonitoru 45-kraadise nurga all. Veendu, et auk on väike, sest sul on vaja ainult 2-4 mm paksust silikooniriba. Paigalda silikoonitoru silikoonpüstolisse ja vajuta õrnalt päästikule. Ära vajuta liiga kõvasti, sest kui peatud, jätkub silikooni voolamine. Lase silikoonikiht plaatide vahele. Silikoon kuivab kahe minutiga, nii et võid minna järgmise sammu juurde.

4. Samm - Silikoonäärise tegemine.