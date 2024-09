Eestis toodetud moodulmaja jõudis mainekal auhinnakonkursil Euroopa kolme parima hulka

Hoonet kandev terasest sõrestikkonstruktsioon on „jalas“ osaliselt eksponeeritud. Kuigi kandev konstruktsioon on terasest, on hoone põhimaterjaliks puit. Terasest elemendid on värvitud mustaks, et viia need tagaplaanile ning tõsta puidu erinevad liigid ja kasutusviisid esiplaanile.