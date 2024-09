FOTOD | 1960-ndate aastate eramus kohtuvad julged retroelemendid ja puhas skandinaavia stiil

Kuue magamistoaga eramu Lõuna-Rootsis on hea näide, kuidas vana maja uuele elule puhuda. Maja on muudetud kaasajale vastavalt energiasäästlikuks, paigaldatud on päikesepaneelid, korrastatud on aed ja lisatud terrass, ent renoveerimisega pole mindud liiale. Säilitatud on algupärane planeering, mille keskmes on pisike siseõu.

Interjööris on säilinud ka algupärased põrandad - retroliku mustriga parkett, mis on hoolikalt lihvitud ja uuesti õlitatud. Sisustuse puhul on kombineeritud nii 1960-1970ndate pärandit kui ka kaasaegset disaini. Laes ripub õhuline &Traditioni Formakami paberlamp, mis sobib ülimalt hästi oma vormi poolest ka 1960ndate miljöösse.

Elutoa teises osas püüab pilku julgelt roheline tapeet, mida täiendavad sajandi keskpaiga skandinaavia disaini esindavad mööblitükid. Meeleolu loob must kamin.

Renoveerimisel on mööda vaadatud uuest avatud köökide trendist. Köök on oma algupärasel kohal ja sobitatud üpriski kitsasse ruumi. Samas täidab see tuba oma funktsiooni väga hästi ning söögituppa on kõigest üks samm.

Söögituba mõjub nagu kaader mõnest vanast filmist - siin kohtab ehedat ajastutruud disaini. Ilusate ilmadega võib söögitoast astuda otse terrassile ja einestada hoopis vabas õhus.

Kodu krooniks on kauniks kujundatud aed, kus on mõeldud nii haljastusele kui ka mõnusale olemisele.

Vaata rohkem pilte klikkides galeriil:

Allikas: Alvhem.com