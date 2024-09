Betoonist välistrepi renoveerimine – mida sellest teada tasuks?

Mõned kiire lagunemise põhjused

Libedusetõrjeks on kasutatud sobimatuid kemikaale: enne libedustõrje vahendi kasutamist tuleks uurida, kas see sobib trepi materjalile, kuna vastasel juhul on võimalus, et see võib treppi aja jooksul lõhkuda.

Korralik puhastamine on esmatähtis

Kui soovid, et renoveeritud trepp oleks sama vastupidav, kui uus, siis ei tohi mitte mingil juhul olla hooletu betoonitöödele eelnevas ettevalmistusfaasis. See tähendab, et trepilt tuleb eemaldada kõik lahtised murenenud osad. Kui tundub, et see on mõnes kohas väga pudedaks muutunud, võid asendamist vajava materjali eemaldamiseks kasutada traatharja. Trepp tuleb täielikult puhastada sh samblast, võimalikest värviplekkidest jms. Viimaste jaoks võib kasutada spetsiaalseid betoonipesuvahendeid. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et selleks tööks on survepesur väga hea abiline, siis selle kasutamisel tuleks olla ettevaatlik – kui kahjustused ulatuvad trepi sügavamatesse kihtidesse, võib sinna sattuv vesi olukorda hullemaks teha.