FOTOD | 10 head ideed, kuidas terrass sügiseselt kauniks sättida

Terrassi talvepuhkusele saatmisega ei maksa kiirustada, sest tundub, et tänavune sügis pakub päikselisi päevi üsna heldelt. Selle asemel, et mööbel kuuri alla tarida, leia üles soojad pleedid, istuta potti sügislilled ning leia koht mõnele stiilsele laternale. Ideid, kuidas terrass sügiseselt hubaseks kujundada on veelgi. Ammutasime inspiratsiooni Pinterestist!