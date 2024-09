FOTOD | Eesti parimad disaintooted pärjati Bruno auhindadega

„Rõõm on näha, et konkursist osavõtjate arv on võrreldes eelmise korraga märgatavalt tõusnud. Eriti teeb heameelt, et on suurenenud insenertehnilise kategooria tööde arv, mis annab kinnitust, et tööstusettevõtted pöörduvad aina sagedamini professionaalsete disainerite poole tootearendusalaseks koostööks,“ rääkis Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu juht ning Disainiöö peakorraldaja, Bruno konkursi eestvedaja Eestis.