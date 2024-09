Värvid, mida on koduses interjööris targem vältida

Müüt, justkui teeksid tumedad värvid toa pisemaks ja heledad avaramaks, ei pea mitte alati paika. Mitmed uuringud on tõestanud, et inimesed tajuvad sama kaugel asuvaid heledaid objekte lähemana ja tumedamaid kaugemana — seega peaksid tumedad toonid ruumi seinad hoopis visuaalselt kaugemale nihutama. Tegelikult seisneb võti aga tonaalsuses. Üldine reegel on see, et soojad värvid toovad seinad lähemale, külmad viivad need aga kaugemale.