FOTOD | Šikilt suurlinlik elamine Kadrioru Plazas

Võimalus kodu enda soovide järgi luua oli ajendiks, miks just see korter koduks valiti. Ehitusjärgus olev maja sobis seetõttu, et üsna maja ehitamise algjärgus sai ehitajaga läbi rääkida planeeringu muudatuse jms. Ehitajaga käis tihe koostöö — Carolyna koos uue kodu omanikega esitasid talle soovid ja ehitaja tegi projektis muudatused. Kõik toimis väga sujuvalt. Aasta alguses sai korter valmis, kohe alustati mööbli paigaldusega ja juba jaanuari lõpus kolis pererahvas sisse.