FOTOD | Saja aasta vanusesse hobusetalli rajatud stiilne kodu

Täpsemalt asub renoveeritud hoone Kristiine City uuselamurajoonis Ratsuri majas. 1915. aastal ehitatud paekivist seintega tallihoone on saanud uue kuue ja sisu ning on ümber ehitatud moodsaks ja omapäraseks korterelamuks. Hoone juurde kuulub ka roheline ja hubane hooviala. Omanäoline suurte ruudustatud akende ja paekivist seintega uusarendus ühendab harmooniliseks tervikuks endise tallihoone ning modernse uus-hollandi stiilis uusehitise.

Kui hing soovib midagi erilist, siis see on üks hea näide sellest, kuidas vanast hoonest saab uue ja erilise — see on unikaalne projekt nii seest kui ka väljast.