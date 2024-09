Mida teha kui aknad enam korralikult kinni ei käi ja tuult läbi lasevad?

Sellest, et aknatihendid on omadega läbi, ei pruugi koduomanik ise aru saadagi – lihtsalt aknad ei käi ühel hetkel enam korralikult kinni ja lasevad tuult läbi. Kipub see juhtuma majapidamistes, kus aknaid vahetati umbes viis aastat tagasi ja vahepeal pole kordagi neile hooldust tehtud. Aknameistrid ütlevad, et selliste hädade põhjus on tihendite kulumine. Kui tihendeid kord aastas korralikult õlitada, peaks aken tuult pidama kaheksa kuni kümme aastat. Ilma hoolduseta tuleb tihendid uute vastu välja vahetada palju varem. Aknameistrit tihendite vahetamiseks pole aga sugugi kerge leida, sest suurem osa aknafirmasid tegeleb küll uute akende paigaldamisega, kuid mitte hilisema hoolduse või remondiga.