FOTOD | 15 koju sobivat toodet Eesti disaineritelt, mis on nomineeritud Bruno disainiauhinnale

Täna on võimalik hooneid ehitada pea 100% taastuvatest materjalidest, kuid on üks tooteliin, millele pole täna leitud plastiku asemel head alternatiivi. Selleks on lülitite ja pistikute katted ning neid ümbritsevad raamid, mida täna toodetakse maailmas 99,9%-l juhtudest ikka plastikust. Wemel Woodi meeskond on koostöös Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse puidu kompetentsikeskusega TSENTER tulnud turule esimesena maailmas 100% taaskäideldavast materjalist ehk termopuidust lülitite, pistikute ja neid ümbritsevate raamide seeriaga, mille toorme, ehk termopuidu valmistamine on täielikult kemikaalide vaba ning seetõttu äärmiselt loodussõbralik materjal. Tegemist on maailmas innovatiivse tootega, sest ükski tootja ei valmista täna neid detaile termopuidust, kasutades samas toodete katmiseks looduslikke õlisid ja peitseMeie tooted teeb eriliseks see, et neil on säilinud naturaalne puidu lõhn ja tunnetus. Samuti on tooteliini kaitseks esitatud patenditaotlus.