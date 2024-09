KASUTUSLUBA | Mida on vaja selle taotlemiseks teha?

Millal on vaja kasutusluba, millal piisab kasutusteatisest? Kasutusteatise, kasutusloa ja ehitusprojekti olemasolu sõltub sellest, kui suure ehitisealuse pinnaga ja kõrge elamu või mitteelamu on. Selle kohta saab infot Ehitusseadustikust. Näiteks kui rajada elamu, mille ehitisealune pind on 20—60 m ja kõrgus kuni 5 meetrit, on vaja kasutusteatist, ent kui rajada elamu, mis on suurem kui 60 m, läheb tarvis juba kasutusluba.

Kasutusluba on vaja taotleda, kui ehitustegevuseks on taotletud ehitusluba. Kasutusluba näitab, et ehitatud hoonet on nüüd võimalik sihtotstarbe kohaselt kasutada, st ehitis on valmis ja ehitustegevus on lõppenud ja ehitatud on projektidele ning seadustele vastavalt.

Kasutusteatist on vaja taotleda, kui ehitustegevuseks on esitatud ehitisteatis. Kasutusteatis näitab sarnaselt kasutusloaga, et ehitustegevus on lõppenud ning hoonet või rajatist on võimalik kasutada otstarbekohaselt.

See, millal on vaja taotleda ehitusluba ja millal on vaja taotleda ehitusteatist oleneb ehitatavast mahust.