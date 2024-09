FOTOD | Vaata, kuidas üliõpilased kõigest kolme nädalaga ühe korteri unistuste koduks muutsid

Eesmärk oli luua puhas, avar, valgusküllane ja modernne pesa. Korterit tühjendades ei olnud noortel kahtlust – kõik vana mööbel tuli külma südamega välja viia. Kui jätta vana mööbel uude interjööri, hakkaks see kohe silma kriipima ja rikuks kogu ruumi uue ilme. Nii kutsusidki nad appi oma sõbrad ja asusid mööblit välja vedama. Mööbli väljaviimine ei osutunud aga sugugi lihtsaks ettevõtmiseks. Selgus, et varasema remondi käigus oli ukseava kitsendatud, mistõttu suured mööbliesemed enam uksest läbi ei mahtunud. Ainus lahendus oli need koormarihma kasutades rõdu kaudu välja tõsta. Õnneks pidas koormarihm vastu ja kõik läks hästi – mööbel sai välja viidud ja keegi viga ei saanud.