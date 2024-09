Sibullilled mulda



Tulbid ja krookused tasub panna septembri lõpus või oktoobris mulda. Kui ilm soosib, siis võib seda teha veel ka novembri hakul. Kuna sibullilled on enamasti valguslembesed, siis võiks valida päikeselise kohta, et juba märtsis õiteilu nautima hakata. Mulda võiks enne istutamist rikastada komposti või sügisväetisega. Istutamisel tuleks lähtuda sibula suurusest – mida suurem on sibul, seda sügavamale mulda see pista tuleks. Mullas jääb sibula kand allapoole ja sibul pannakse umbes kolm korda sügavamale kui tema enda kõrgus. Lillede istutamisvahe sõltub lille suurusest, tulpidel ja nartsissidel võiks see olla 15 sentimeetrit, krookustel 10.