Seitse asja, mida peaksid enne akende vahetamist kindlasti teadma

1. Alusta akende vahetust hoone vaatlusega väljast. Kujuta ette, milliseid aknaid sa tahad - mõtle nii akende avatavusele, värvile kui ka klaasidele. Jälgi sedagi, kui tuule- ja mürarikkas piirkonnas maja asub ning mis ilmakaarde jäävad aknad. Hinda uue akna sobivust ka maja ja teiste ümbruses olevate hoonetega, sest enne akende vahetamist peab sul olema ühistu luba või kooskõlastus, vajadusel ka Muinsuskaitseameti luba.

2. Keskendu uue akna omadustele. Mõtle läbi, mida ruumides tehakse ning kui sageli seal viibitakse, sest tänapäevased aknad on õhutihedad. Enne akende vahetust tasub mõelda, kuidas toimub edaspidi ruumi õhuvahetus ja kas see on energiasäästlik. Piisav õhuvahetus on ruumis viibijate tervise jaoks väga tähtis.

Kui soovid aknavahetusega vähendada küttekulusid, siis eelista väiksema soojusläbivusega aknaid ehk jälgi nende U-väärtust. Kahekordne pakett on möödanik, eelistada tuleks kolmekordset. Mõtle ka sellele, kui suurt helikindlust akendelt ootad ning kas maja asub suure magistraali ääres või vaiksel kõrvaltänaval.

3. Uuri, mis töid akende paigaldus sisaldab. Akende vahetamine on suur ja tolmurikas töö, seetõttu on oluline teada, milliseid töid täpsemalt aknapaigaldus sisaldab. Kas ka mitmeid lisatöid, näiteks akna põskede parandustööd ja viimistlemine, sisemised aknalauad ja nende paigaldus, välimised veeplekid ja nende paigaldus ning muud sellist? Millised neist töödest on arvatud akende vahetuse hinna sisse, millised mitte?

4. Pööra tähelepanu akna edasisele hooldusele ja kasutusele. Aknaid vahetades on väga oluline, kui lihtne on sul hiljem aknaid kasutada ja neid hooldada. Kas ja kuidas need käivad lahti ning millist hooldust vajavad? Kui pöörad kohe tähelepanu ka akende hooldusvajadusele, jäävad ära hilisemad mured, näiteks lõunapoolsetel külgedel intensiivse päikese mõju akendele jne.