Sisekujundaja annab nõu: millisesse ruumi milline tapeet panna?

Pabertapeet

Pabertapeet on kõige klassikalisem ja tuntum tapeediliik. See koosneb peamiselt tselluloosist, mis on väga hingav ja ökoloogiliselt puhas materjal. Samas on pabertapeet väga õrn, nii et kui sellega hooletult ringi käia, on kortsud ja rebendid kerged tulema. Pabertapeedi seinapanekul tuleb silmitsi seista veel ühe katsumusega — kuna paanid vajavad enne seinapanekut põhjalikku liimiga immutamist, võivad need hiljem kuivamisel kahaneda. Kõik see muudab tapetseerimise võrdlemisi ebamugavaks.

Kui räägime tapeedi puhastamisest, siis on pabertapeedi puhul reeglina keelatud märgpuhastus (kõik me teame, mis juhtub paberiga, kui see veega kokku puutub). Seega ei sobi see tapeet ei esikusse, kööki ega lastetuppa. Kui sa aga ei pelga raskusi tapetseerimisel ja hindad seinakatte naturaalsust, on pabertapeet väga hea variant näiteks magamistuppa või mõnda teise ruumi, kus käib võrdlemisi rahulik elu ja mis ei puutu kokku vee ja mustusega.

Fliistapeet

Fliistapeet on pabertapeedi edasiarendus, koosnedes lisaks tselluloosile mitmetest teistest kiududest, mis võivad olla nii naturaalsed kui sünteetilised. Täiustatum koostis muudab selle pabertapeedist vastupidavamaks ja paremini puhastatavaks. Seejuures säilib materjali hingavus.

Parem koostis peegeldub ka tapeedi paigaldamisel — fliistapeedi võib panna otse liimiga kaetud seinale. Tasub aga silmas pidada, et mõned fliistapeediliimid on väga kiire kuivamisega, mistõttu tuleb ka tapetseerides kiirustada. Vastasel juhul võid olla sunnitud liimi mitu korda järjest peale kandma.

Fliistapeet ei veni ega kahane kuivamisel ning ka selle eemaldamine on lihtne — see tuleb kenasti tervete paanide kaupa ära. Fliistapeet on väga universaalne, sobides peaaegu igale poole. Eriti hästi sobib see aga lastetuppa, kuna see talub ka mõningast märgpuhastust ning ei levita õhku ohtlikke aineid nagu mõni vähem naturaalne seinakate.

Vinüültapeet