Sisekujundaja soovitab: kuidas valida aknakatet ebatüüpilisele aknale

Väike ristküliku- või ruudukujuline aken

Pealtnäha kaunis lootusetuna näivat pisikest akent annab tegelikult üpris lihtsalt visuaalselt suuremaks muuta. Kohtle seda kui tavalist akent ja telli sellele maast laeni ulatuvad külgkardinad. Akna alla aga aseta mõni mööbliese, mis mõjub justkui akna jätkuna, näiteks voodi (koos öökappidega!) või kummut. Kui paigutad akna alla kummuti ja akna kõrgus seda võimaldab, võid akna ja kummuti vahele mahutada veel ka seinapeegli, mis on sama suur kui aken. See lisab aknale veelgi rohkem visuaalset suurust, muutes üldpildi väga orgaaniliseks.

Mitu väikest akent kõrvuti

Mida teha, kui väikeste vahedega on kõrvuti sattunud kaks või kolm pisemat akent, mis on kas ruudukujulised või piklikud? Siin on mitu võimalikku lahendust, mis on ühtviisi head. Üks variant on tellida igale aknale eraldi ruloo, rooma- või plisseerkardin. See sobib eriti hästi, kui eelistad lopsakatele külgkardinatele korrektse väljanägemisega aknaid ning pead aknakatteid vajalikuks eelkõige siis, soovid tuba kas liigse päikese või möödakäijate pilkude eest kaitsta.

Teine variant on käsitleda mitut väikest akent ühe suurena ja tellida kogu kupatuse jaoks ühine kardinapuu koos külgkardinatega, mis ulatuvad üle kõigi akende. Ideaalis võiks kardinapuid olla isegi kaks, kuna lisaks külgkardinatele oleks hea kasutada tülli, mis aitab mitmel aknal veelgi edukamalt üheks sulanduda. Külgkardinatega lahendus sobib eriti hästi magamistuppa, kuna tekstiilist kardinad on tuntud oma soojuse ja hubasuse poolest.

Kaaraken

Tavaliselt kaunistavad kaaraknad vanemaid maju, mille ajalugu ulatub eelmise sajandi algusesse. Kaaraknad on ülimalt dekoratiivsed ja kui võimalik, jätaksime need üldse ilma kardinateta. Sellist ilu on ju suisa patt varjata!