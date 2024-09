10 nippi, kuidas oma riidekapis paremini korda luua

1. Riiete sorteerimisel tuleb olla halastamatu. Kui riideeseme peal on plekk, mis ühegi pesuga välja pole tulnud või auk, mille parandamine on keeruline, siis tuleb sellest riideesemest loobuda. Lisaks ei tasu alles hoida vale suurusega riideid. Need võib annetada nii perele kui ka heategevuseks. Üle tuleb vaadata ka teised riided — loobu kõigest, mida sa tead, et ei kanna.