Õigete kardinatega võib ruumi visuaalselt suuremaks muuta – kuidas valida interjööri sobivaid kardinaid?

Kuidas ruum näiliselt suuremaks muuta?

Riputa kardinapuu laele võimalikult lähedale. Et saavutada parim tulemus, ei tohiks kardinapuud riputada aknaraamile või otse selle kohale. Reeglina tuleb kardinapuu paigaldada mitte lähemale kui 10-15 cm aknaraamist ja eelistavalt kohe laeliistu alla. Siis tunduvad seinad kõrgemad ja ruum avaram.

Pikenda kardinapuud mõlemast otsast 25-30 cm üle aknaraami. Kui kardinad on avatuna aknale liialt lähedal siis blokeerivad need valgust ja näiliselt tundub aken ning ka ruum väiksem.





Kuidas valida õiget pikkust?

Lühikesed aknalauani ulatuvad – kardinad peaksid puudutama aknalauda. Sellline pikkus sobib akendele, mida tihti avatakse – näiteks köögi akendele ning tubadele, kus aknad on süvistatud seina.

Üle aknalaua ulatuvad – kardinad ulatuvad kuni 10 cm üle aknalaua. Sobib hästi ruumidesse, kus on kõrged laed ning kui akna all on mööbel või radiaator. Selline pikkus on populaarne lastega kodudes. Akent on lihtne avada ja sulgeda ning lapsed saavad vabalt ringi joosta.

Põrandani ulatuvad – kardinad vaevu puudutavad põrandat, ripuvad maast 0,5 – 1,0 cm kõrgusel. Kui kardinad on kõrgemal kui 1,5 cm, näevad need juhuslikud ja lühikesed välja. Selline pikkus on klassikaline, sobib enamikkese ruumidesse ning loob ruumile viimistletud mulje. Põrandani ulatuvad kardinad pikendavad visuaalselt tuba, seega sobivad hästi väikestesse ruumidesse.

Põrandale langevad – kardinad peaksid langema 15-25 cm põrandale. Selline pikkus loob hubase ja romantilise välimuse. Sobivad kõrgete lagedega ruumidesse. Pole soovitatud kohtates, kus liigutakse palju ning kui peres on lemmikloomad või väiksed lapsed.

Väikeste akende puhul:

hoia aknakatted lihtsana;

kasuta rulood või ribakardinaid;

pehmuse ja hubasuse loomiseks võid lisada õhukese drapeeritud kardina ühele küljele, mis on paigaldatud võimalikult kõrgele;

kangad peaksid olema õhulised, kerged ja lihtsa mustriga.

Laiade akende puhul:

kui on tegemist mitme kõrvuti oleva aknaga, siis käsitle neid kui ühte suurt, nii jääb palju puhtam ja elegantsem mulje;

ära karda, et aknad on liiga suured või laiad. Kui tundub, et kardinad matavad ruumi enda alla, vali kangas, mis on seinavärviga kooskõlas ja ei tekita kontrasti.

kasutada kangaid, millel on vertikaalsed jooned. Allikas: Bauhof / moodnekodu.ee arhiiv