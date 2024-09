Koroona-aastad tõid välja palavalt armastatud avatud planeeringu pahupoole - privaatsuse puudumise. Kuigi suur osa inimestest on taas kontoritesse naasnud, siis tõdesid paljud, et ka kodust töötamine on võimalik ja mugav, kui ruum seda toetab. Igal juhul on privaatsem ruum uue ajastu märksõnaks ning päris avatud planeeringute asemel on soositud nn “poolavatud” ruum. See tähendab seda, et avatud planeeringuga kodus luuakse näiteks mööbli või taimede abil erinevaid tsoone. See on ideaalne viis eraldada töö ja puhkeala.